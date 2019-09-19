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オタマトーン テクノ(ホワイト)
商品番号 M95061428545
商品名

オタマトーン テクノ(ホワイト)
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用しましたが、使うことが無くなりましたので出品致します。箱、ストラップ付きです。ステレオミニケーブルが付いておりませんが、演奏自体は問題なく行うことが出来ます。動作確認済み。
http://narcologia.ru/goods/diamond546358.html
http://narcologia.ru/goods/plaque658907.html
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