オタマトーン テクノ(ホワイト)

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商品詳細
数回使用しましたが、使うことが無くなりましたので出品致します。箱、ストラップ付きです。ステレオミニケーブルが付いておりませんが、演奏自体は問題なく行うことが出来ます。動作確認済み。
http://narcologia.ru/goods/diamond546358.html
http://narcologia.ru/goods/plaque658907.html
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