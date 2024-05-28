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新品未開封　からふるくみくる　だれでもかんたん！ブレスレット作り
商品番号 R81267169891
商品名

新品未開封　からふるくみくる　だれでもかんたん！ブレスレット作り
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

女の子の誕生日やイベント、贈り物に新品未使用シー・シー・ピーからふるくみくる新品未使用未開封のブレスレットが作れるれハンドメイドトイです͇♞͂ۜˑ̫♞͂ƫ⍝ハンドルをくるくるするだけで簡単に可愛いブレスレットができます。Amazonでは6980円で販売されています⭐︎未開封の為、中身の確認は出来ていません。新品未使用のお品ですが、素人確認になりますので、細かい点が気になる方はご遠慮下さい。また自宅保管ですので気になる方もご遠慮下さい。NCNRでお願いします。ご理解ご了承の上ご検討ください！どうぞ宜しくお願い致します♡٩꒰′̫‵꒱۶#シー・シー・ピー#からふるくみくる#ブレスレット#おもちゃ#お祝い#プレゼント#誕生日プレゼント#モンテッソーリ#手作り#ハンドメイド
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