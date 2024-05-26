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- 5枚+オマケ1枚 太陽誘電 That’s CD-R 音楽用80分
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商品詳細
太陽誘電の音楽用CD-RThat’s80分未開封5枚セットに同じディスクですが表面にシミが出ているバラの1枚をオマケにお付けします。未開封ですのでディスクの状態は分かりません。手前に見えるディスクは綺麗です。TAIYOYUDENCDR-A80GP5メディア形状:12センチタイプリード/ライトタイプ:CD−Rレーベル面種類:印刷不可用途タイプ:音楽用#太陽誘電#TAIYOYUDEN#CD-R#CDR#レコーディング#マスタリング#音楽制作
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