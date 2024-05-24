中国　寿山石彫刻　桃仙人　福禄寿

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商品詳細
中国寿山石 彫刻桃仙人福禄寿天然石彫刻高さ 約17.5cm幅 約9cm奥行 約6cm重さ 約1.7kg石に着彩を施してあるように見えます。底面に在銘※左下、角の部分、カケがございます。モチーフ···人物・人形
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