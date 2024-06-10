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- ※10/9まで限定値下 AKAI rhythm wolf
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商品詳細
※明日午前中まで出品です、お早めにご検討よろしくお願いします!!サンプラーで有名なAKAIのビートマシンです。ベースラインを簡単に打ち込めるので便利です。使用してましたが、比較的状態は綺麗です。箱あります。(ガムテ付いてるのであしからず)10/9まで値下げしてますが、状況により9日以降は出品取り下げる可能性ありますのでお早めに！ご質問などお気軽にどうぞ！アカイMPCビートマシン#RhythmWolf#リズムウルフ#AKAIProfessional#AKAI#アナログシンセ#ドラムマシン#リズムマシン#シーケンサー
http://narcologia.ru/goods/mythic934935.html
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製品情報：Rhythm Wolf OPEN HOUSE：AKAI professional
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