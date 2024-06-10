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※10/9まで限定値下 AKAI rhythm wolf
商品番号 A21293153442
商品名

※10/9まで限定値下 AKAI rhythm wolf
ブランド名 アカイプロフェッショナル
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※明日午前中まで出品です、お早めにご検討よろしくお願いします!!サンプラーで有名なAKAIのビートマシンです。ベースラインを簡単に打ち込めるので便利です。使用してましたが、比較的状態は綺麗です。箱あります。(ガムテ付いてるのであしからず)10/9まで値下げしてますが、状況により9日以降は出品取り下げる可能性ありますのでお早めに！ご質問などお気軽にどうぞ！アカイMPCビートマシン#RhythmWolf#リズムウルフ#AKAIProfessional#AKAI#アナログシンセ#ドラムマシン#リズムマシン#シーケンサー
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