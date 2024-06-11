種類...茶道具主な素材...鉄〇高さ：5.5ｃｍ（口縁まで）、14ｃｍ（取っ手上まで）〇幅：6ｃｍ（口径）、15ｃｍ（胴径）〇重量：1.0㎏〇共箱（木箱） 共栞※使用時の擦れか、蓋内側に錆止め禿げた箇所あり（写真2枚目右下）。詳しくは写真参照ください。※赤絵替蓋付。銚子口縁合わせ部に鉄粉スレがついています（写真2枚目右中）。詳しくは写真参照ください。※本体外傷は見受けられません（写真3枚目）。※内側に錆箇所（写真4枚目、写真中三角印が注ぎ口方向）あります。詳しくは写真参照ください。※２０年以上前から保管していましたので栞は全体的に経年劣化（写真7枚目）。※倉整理で。母の茶事で使用か。郷里でお茶の先生してました。※個人保管のご理解戴ける方にお譲りします。



茶道具 銚子 平丸霰 佐藤浄清作 - 金属工芸



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