FF16 一番くじ ラストワン 召喚獣シヴァ フィギュア

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商品詳細
FF16の一番くじラストワン賞の召喚獣シヴァのフィギュアです、家に持ち帰った後大切に保管していたので未開封となっています、もちろん傷もないのでいいお買い物ができるかと思います、検討の程よろしくお願いします。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女
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