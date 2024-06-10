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スノーハザード box シュリンク付き
商品番号 F27373533660
商品名

スノーハザード box シュリンク付き
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)スノーハザードboxシュリンク付き発売日にTSUTAYAで購入し自宅保管していました。
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