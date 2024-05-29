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中国　荊渓恵孟臣製　 紫砂　朱泥　急須　茶壷　V　R6235
商品番号 P10293557176
商品名

中国　荊渓恵孟臣製　 紫砂　朱泥　急須　茶壷　V　R6235
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 9,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約５cm　幅約１０cm×約７cm蓋、注ぎ口に傷みが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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