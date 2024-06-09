チェロ用タングステン製テールガット■テールワイヤー■テールピースロープ

○長さ：約２９５ｍｍ ※４／４用○素材：タングステン製撚りワイヤー（ワイヤー径１．２５ｍｍ）チェロ用のタングステン製テールガット中古です。日本製になります。チタンやケブラー製のテールガットは、かなり広まってきましたが、タングステン製は、なかなかレアで入手困難です。柔軟性のある撚りワイヤータイプなので、何度でも脱着可能です。先端部の留めネジもコンパクトなので、様々なタイプのテールピースに適合すると思います。傾向としては、チューニングが安定し楽器の反応がよくなります。ケブラーなどヒモ系と真逆の方向性で、音が締まり、芯のある力強い音が出ます。音を散らさず収束して、増幅するタイプで楽器をブリブリ鳴らします。低音もガツンと出るので、特に低音楽器との相性はいいと思います。張りの強い弦に替えた時や、重くて強い弓で弾いた時や重いエンドピンに替えた時の演奏感に似ていますが、弾き易さを犠牲にしない優れモノです。●その他・値引き交渉不可・事前のコメント不要（即購入OKです）・コメントやり取り中でも購入可（購入者優先）種類···チェロ



チェロ用タングステン製テールガット□テールワイヤー□テールピース ...



新品】即決新品○チェロ用チタン製テールガット○４／４○テールコード ...



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