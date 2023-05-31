シェクター８弦ギターの出品になります。アクティブピックアップ搭載でリーズナブルなモデルを弾いてみたくて買ってみましたが、あまり弾かないので出品に至りました。2023/05/31にサウンドハウスにて新品購入した物になります。(参考購入価格¥76,800)目立った傷なし・動作良好です。(電池新品に交換して発送致します。)８弦気になるけどいきなり高いのは…という方にお試しとして良いのかなと思います。気になる事があれば、お気軽にコメントお願い致します。タイプ···その他ボディタイプ···ソリッド



DEMON-8 ABSN 8弦ギター



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Schecter DEMON8 エイジドブラックサテン - エレキギター



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