Schecter DEMON8 エイジドブラックサテン

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商品詳細
シェクター８弦ギターの出品になります。アクティブピックアップ搭載でリーズナブルなモデルを弾いてみたくて買ってみましたが、あまり弾かないので出品に至りました。2023/05/31にサウンドハウスにて新品購入した物になります。(参考購入価格¥76,800)目立った傷なし・動作良好です。(電池新品に交換して発送致します。)８弦気になるけどいきなり高いのは…という方にお試しとして良いのかなと思います。気になる事があれば、お気軽にコメントお願い致します。タイプ···その他ボディタイプ···ソリッド
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http://narcologia.ru/goods/Addict544318.html
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