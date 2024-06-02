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GOTOH ゴトー ハムバッカー ピックアップ フロント リア セット
商品番号 U58692471202
商品名

GOTOH ゴトー ハムバッカー ピックアップ フロント リア セット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビルローレンスのギターより取り外したハムバッカーピックアップです。日本製のゴトーピックアップになります。質問などありましたら購入前にお願いいたします。
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