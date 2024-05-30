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トリプレットビート　シュリンク付き　新品未開封　ポケモンカード　1BOX
商品番号 O30359420216
商品名

トリプレットビート　シュリンク付き　新品未開封　ポケモンカード　1BOX
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,880 円
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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)楽天ブックスで当たりましたが、不要になったので出品します。
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