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瀬戸焼　竹里庵　葵窯　加藤春二作　葵文　茶碗　共箱　C R4505
商品番号 I76064374088
商品名

瀬戸焼　竹里庵　葵窯　加藤春二作　葵文　茶碗　共箱　C R4505
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約６．３㎝　幅約１２．５cm×約１２．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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