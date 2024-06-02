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商品詳細
音出し確認済みのPAアンプとスピーカー美品ですが中古です。別のアンプで使用のケーブル15mと4.5mの二本お付けします。このアンプと接続の場合は変換コードが必要です。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit666286.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation553721.html
http://narcologia.ru/goods/injure414367.html
PA完動スピーカー＆アンプです。 - アンプ
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