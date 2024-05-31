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t- t4-189　佐々木昭楽　宝厳蓋置　共箱共布　抹茶道具　陶芸　京焼
商品番号 G15140169303
商品名

t- t4-189　佐々木昭楽　宝厳蓋置　共箱共布　抹茶道具　陶芸　京焼
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

径4㎝　高さ5.3㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。【佐々木昭楽】1944年　京都府亀岡市生まれ。1962年　父・二代松楽に師事。赤楽、黒楽を中心に伝統を守りながら、茶陶としての雅味のある作品づくりに力を注ぐ。鑑賞用でなく、お茶席で楽しくお茶が飲める茶碗づくりをモットーに作陶にいそしむ。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和
http://narcologia.ru/goods/diamond294658.html
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