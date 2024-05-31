t- t4-189 佐々木昭楽 宝厳蓋置 共箱共布 抹茶道具 陶芸 京焼 ...

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茶道具＞ 【佐々木昭楽 作】 『長次郎作・禿写 黒楽 茶碗』 底部在印 ...



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径4㎝ 高さ5.3㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。【佐々木昭楽】1944年 京都府亀岡市生まれ。1962年 父・二代松楽に師事。赤楽、黒楽を中心に伝統を守りながら、茶陶としての雅味のある作品づくりに力を注ぐ。鑑賞用でなく、お茶席で楽しくお茶が飲める茶碗づくりをモットーに作陶にいそしむ。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和