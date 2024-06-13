掛軸 中島来章『水墨山水図』紙本 肉筆 共箱 掛け軸 g07017 ...

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■■■商品説明■■■【ご参考】中島来章(なかじまらいしょう)寛政8年(1796年)-明治4年7月15日(1871年8月30日)美術評価額350万、平安四名家の一。幕末から明治時代にかけて活躍した円山派の画家。近江生。姓は源、字は子慶、号に春分斎・通神堂等。初め画を渡辺南岳に学び、のち円山応瑞に従う。横山清暉・岸連山・塩川文麟と共に平安四名家といわれる。幸野楳嶺・川端玉章らは門人。俳句も能くする。明治4年(1871)歿、76才。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長約198cm幅約68.5cm