マーベルレジェンド　ダニエルムーンスター

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フィギュア種類···アクションフィギュアマーベルレジェンドです。アメトイですので塗装ズレ関節の緩みなど多少の不備は見られると思います。後々クレーム入れるのやめてください。塗装のうつりがあるとか即購入可能です。一定期間売れなければ削除予定です。よろしくお願い致します。S.H.Figuartsマーベルレジェンドアベンジャーズmarvelmafex