サロヤン社製 フィンガーシンバル(ジル)セット＊ターキッシュ

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SaroyanTurkishDelightSaroyanNo.：MC-200SMB－0013直径：約5.3cm 重量：約100g 材質：真鍮クリスタルベルのようなハイトーンな音質です。軽めで手に収まる基本のサイズです。トルコ型シンバルを再現したもののようです。サロヤン社製のフィンガーシンバルは、音質が良く世界中のミュージシャンやベリーダンサーが好んで使う最高品質のブランド楽器です。現在では手に入りづらい商品です。2～3回使用しました。長期自宅保管です。日本製のゴムをおつけしていますので、ご自分に合ったサイズに交換してください。即購入歓迎ご購入の際にはプロフィールをお読みください。#サロヤン#Saroyan#フィンガーシンバル#FingerCymbals#ジル#Zill#ベリーダンス#Bellｙdance