YAMAHA　ピアノ　補助ペダル　HP-705　持ち運び用バック

昇降式ピアノ補助ペダル(ペダル付き足台)YAMAHA HP-705持ち運び用のバックとセットでお譲りします。2019年4月にYAMAHAの直営店で購入現在、生産終了しています。子供のピアノ練習、及び、コンクール用に持参して使用していました。子供の成長により不要になったためお譲りします。十分使用していただけると思いますが、使用感(メッキはがれ、傷)がありますので、写真をご確認いただき、ご検討ください。ヤマハ昇降式ピアノ補助ペダルHP-705は、無段階で高さ調節が可能。お子さまの体格に合わせペダルが最適なポジションで選べます。(アバングランド・DGP/DUPシリーズ、クラビノーバ使用可能)無段階昇降式 調節ラクラク 丈夫で安定性も抜群締めやすいペダル固定ネジグランド・アップライト・電子ピアノ共通木製、駒/黒艶塗装、本体/レザー張り、ペダル色/ゴールド寸法：435(W)×340(D)×213~313(H)mm重量：6.0ｋｇ天板高さ：約125~225mm



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