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- 狩野洞春 美信筆 福録寿 一幅 保存箱 MA813
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商品詳細
縦 約192.6ｃｍ横 約50.0ｃｍ保存箱有シミ・ヨゴレ・折れ・破れ・箱虫食い有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃狩野洞春 ＃美信筆 ＃福録寿 ＃一幅
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http://narcologia.ru/goods/Addict325018.html
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