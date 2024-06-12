BLACK LAGOON ブラックラグーン ソーヤーの血まみれエプロン

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BLACKLAGOONブラックラグーンソーヤーの血まみれエプロン趣味で集めていたものですが自宅の整理のため不要になったので出品します。使った記憶はありませんが、写真四枚目元からの汚れなのかわかりませんが黒い汚れ？のようなものがあります。裏面もですが、こういうデザインなのかわかりませんが毛玉？のような感じになっております。折りジワ、シワついています。発送はネコポスです。過度な梱包はしません。お値下げ不可①配送は小さくたたんで（一番安い配送方法）配送いたします。圧縮することもあります。折りジワ等つくかもしれませんがご了承下さい。壊れやすいものはプチプチに包みます。②コメント24時間たつと削除させていただきます。③専用、取り置きは対応しません。早いもの勝ちです。④常識のないコメント、しつこいお値下げはブロックいたします。⑤22時以降はコメントの返信ができないことが多いです。⑥配送は4日〜7日と余裕を持たせていただいております、基本的には翌々日までには配送いたしますがその時によって違います。今日中に発送できますか？早めにほしいです。と言われることがありすが、記載してある通りです。無理な人は購入しないでください。⑦返品、返金は受け付けません。⑧使用感は個人差があります。気にされる方は購入をお控えください。⑨全てジャンク品扱いです。BLACKLAGOON血まみれ エプロン blacklagoon掃除屋ソーヤレヴィ ロック ダッチ ベニー バラライカ コミケ