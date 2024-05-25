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きのこ帝国 サイン 色紙 貴重品
商品番号 R72597417473
商品名

きのこ帝国 サイン 色紙 貴重品
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

きのこ帝国メンバー全員のサインが入った色紙です。ライブ会場でCD購入者に先着で配布されました。ブレイク前夜のサインでかなり貴重かと思います。入手後は写真のようにOPP袋に入れて保管していました。状態は良好かと思いますが、8年前のものなので、完璧な状態を求める方は購入をお控え下さい。こちらは平日発送のみとさせて頂きます。きのこ帝国佐藤千亜妃カネコアヤノ羊文学グッズ種類···色紙ミュージシャン種別···グループ
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