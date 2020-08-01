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YAMAHA クルクルまわる回転椅子
商品番号 O67530963595
商品名

YAMAHA クルクルまわる回転椅子
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアノ回転椅子360度回転出来ます。高さ〜43cm〜50cm座面縦✖️横37cm✖️37cm中古に付き主観が入りますので、写真にて判断を頂きまして、宜しくお願い致します。
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