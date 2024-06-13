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商品詳細
真鍮銅製金属フクロウ梟置物10.8キロインテリアコレクションアンティーク高さ33cm横幅19cm厚さ21cm磁石にくっつかないので真鍮か銅製だと思います。金属製です。高さ33cm横幅19cm厚さ21cm10.8キロかなり重たくずっしりしてます。少し擦り傷あるくらいで綺麗です。神経質な方はご遠慮下さい。#真鍮#銅製#金属#フクロウ#梟#置物#10.8キロ#インテリア#コレクション#アンティーク
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