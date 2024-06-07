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ポケモンカード バトラーのキルリア　プロモ　039/ADV-P
商品番号 V84995960935
商品名

ポケモンカード バトラーのキルリア　プロモ　039/ADV-P
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードジムオフィシャル・スタートジム抽選コーナーカードにて配布されたカードです。同時期に配られたファウンスのアブソルより出回ってる枚数は少ないと思われます。スペシャルパックに付属していたラティアスプロモでございます。⭐️硬質ローダーに入れて梱包致します。♦️製品番号♦️キルリア039/ADV-P♦️私の他のポケモン関連の出品を見たい方は#ポケモン関連の出品で検索して下さい。他にも鬼滅の刃ワンピースハンターハンター銀魂ハイキューヒロアカBLEACHジョジョ呪術廻戦などのジャンプ作品のグッズジャンプショップ限定365日ステッカー遊戯王　ポケモンカード　ロフトグッズなどを出品しています。是非ご覧下さい。#ポケモンフィギュア#ポケモンスケールワールド#レッド#カントー地方#ポケモンソード#ポケモンシールド#switch#リメイク版#ポケモン#Pokémon#ポケモンセンター#Pokémoncenter#ポケモン赤#ポケモン緑#杉森建#ポケモンセンターDX#sword#shield#ポケモンカード#ポケカ#デッキ#スターターセット#引退品#吉野家#ポケモンソード#ポケモンシールド#リーリエ#アセロラ#ポケモンカードジム#EX#プレイヤーズ#PROMO#ポケモントレッタ#バトリオ#wcs#プロモ#プロモーションレア#PROMO#ポケモンカード未開封#未開封#ピカチュウプロモ未開封#コピーリザードン#セブンネット#CLプロモエーフィ　レジェンド　アンリミ　キラ
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