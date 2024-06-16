藤原丈一郎　アクリルスタンド

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商品詳細
なにわ男子藤原丈一郎・アクリルスタンド第1弾・アクリルスタンド第2弾・アクリルスタンド'20夏・アクリルスタンド'21夏・アクリルスタンド'22年春・なにわのにわアクリルスタンド・アクスタFesta.消しゴムをくれた女子を好きになった アクリルキーホルダー計8点セットです。バラ売り不可・値下げ不可神経質な方はご遠慮ください。 おまけの丈くんもお付けします。全て使用済みです。中の袋ないのもありますのでご了承ください。
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