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Vスターユニバース　シュリンク付き1BOX
商品番号 B99517656554
商品名

Vスターユニバース　シュリンク付き1BOX
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)Vスターユニバースシュリンク付きです！コンビニで購入して暗所にて保存していました。状態は画像をご確認ください検索用ポケモンカードゲームポケセンカード絶版アルセウスぶいすたーパックboxソードシールドVMAXトレーナーズ拡張パックスターバース　1box#VMAXクライマックス#アニバーサリーコレクション#25th#アニコレ#フュージョンアーツ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#白銀のランス#漆黒のガイスト#双璧のファイター#シャイニースターV#リーリエ#マリィ#リザードン#ピカチュウ#イーブイ#ポケモンセンター#ポケモンカードゲーム#ユウリ#ガラルの仲間たち#プレマ#スリーブ#トレーナーズオフショット#スペースジャグラー#タイムゲイザー#かいりきリザードンザマゼンタ　ザシアン　ザマゼンタvザシアンvリザードンリザードンvリザードンVマリィsrSRurURマリィsrマリィSRメタモンレベルボールいちげきれんげきウーラオスジラーチジラーチgxモミリザードンリザードンvアーマーガアドラパルトドラパルトvイーブイこくばバドレックスはくばバドレックスこくばバドレックスvこくばバドレックスvmaxゼラオラゼラオラvジェラルドンリザードンリザードンvmaxリザードンvsaスペシャルアートピカチュウプロモハイクラスデッキゲンガーイーブイヒーローズレックウザレックウザvmaxデデンネポケキュンコレクションムンクモクロームンクの叫びピカチュウAR種別···パック・ボックス
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