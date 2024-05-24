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- 堀江政臣 備前 酒器 瓢 窯変 徳利 ③
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商品詳細
備前焼徳利③■作者堀江政臣(祖父堀江祥山)■概要・未使用品・箱なし■寸法(約)・径9cm、高さ13cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
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