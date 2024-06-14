ウマ娘　ラバー蹄鉄付き　アクリルキーホルダー　ナリタブライアン

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ご覧頂きありがとうございます。ウマ娘 プリティーダービーラバー蹄鉄付き アクリルキーホルダー ナリタブライアン未開封品らくらくメルカリ便のネコポスでの発送です。同梱可能商品です。コメントにて編集致します。ウマ娘の出品物をまとめて購入を希望の方は下のハッシュタグからお願い致します。まとめての購入大歓迎です。#ウマ娘_ふみたんあまりにも細かい事を気にされる方は購入お控え下さい。酷い傷・スレ等は見当たりませんが、製品の特性上細かい傷やスレがある場合があります。他の出品と纏めて購入される場合は最低送料分は値下げさせて頂きますので質問にてコメントおねがいします。出品不慣れな為不手際あるかも知れませんが、発送・連絡はなるべく早く対応したいと思います。梱包資材は新品・リサイクル出来る物(綺麗な物)を使用する事をご了承下さい。＃ラバスト