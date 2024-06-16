【新品】　ポケモンカード フリップデッキケース Oceanic Operetta

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■商品■【新品】 ポケモンカードフリップデッキケースOceanicOperetta■状態について■〇 新品未開封です。〇 外観等、写真にてご確認お願いします。■梱包・発送について■〇 緩衝材等はリサイクル材使用の場合もありますことをご了承ください。〇 代金入金確認後、すみやかに商品を発送します。即購入OK、コメントなし購入OKです！同梱割引します！ポケモン海外版スリーブ等も出品していますのでよろしければぜひご覧ください。以上、ご検討よろしくお願いいたします！シリーズ...ポケットモンスター#ミロカロスシャワーズアシレーヌ#プルリルラブカスタッツーサクラビス#サニーゴママンボウスターミー#ハンテールラブカスデッキケース#ポケモンカード#デッキシールド#アシレーヌ#シャワーズ#ミロカロス#オペラ#竜宮城#カードケース#オーシャン オペレッタ種類...ポケモンカード(ポケカ)