パブロ・ピカソ 闘牛 額縁付き アートポスター

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パブロ・ピカソ/額縁付きアートポスター「闘牛士 ... パブロ・ピカソ/額縁付きアートポスター「闘牛士 ...

■商品状態絵画には目立った傷はございませんが、額のアクリル板に割れや擦り傷がございます。■備考色味については、ご覧になっているパソコンやスマホによっては実際の色と多少異なる場合がありますこと、ご了承下さい。他にご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。ただいま骨董品を出品中です。#骨董市開催中にて検索いただけましたら私の出品していますものがご覧いただけます。ただいま絵画も出品中です。#アンティークショップタケクボ絵画写真撮影などで出品が遅れておりますが、順次出品していきますので、何卒よろしくお願い致します。フォロー並びにまとめ買いでお値引をしますので、ご覧い下さいませ。