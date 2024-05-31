北大路魯山人　備前竹花入

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商品詳細
北大路魯山人（1883−1959） 備前竹花入一見普通の備前焼ですが所々「蟹の目」らしき物が認められる事から、信楽の土も入っているように思われます。 内側に使用感と底部の外周に窯傷か使用中に付いたものか判然としない小欠けが見られます。（画像８、９枚目）箱は合わせになります。使っていただける方にお譲りしたいと思います。高さ：約２０.５ｃｍ直径：約１２.１ｃｍ#魯山人#星岡茶寮#半泥子#荒川豊蔵#金重陶陽#人間国宝#備前焼#信楽焼
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