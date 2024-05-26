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ポケモンカードダス　ルギア　セレビィ　レックウザ　サンダー　フリーザー
商品番号 X29450805302
商品名

ポケモンカードダス　ルギア　セレビィ　レックウザ　サンダー　フリーザー
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケットモンスターアドバンスジェネレーションカードダスルギア1枚レックウザ1枚セレビィ1枚サンダー2枚フリーザー1枚レジスチル1枚暗所で保管されていました。傷なども少なく、比較的きれいです。購入後の返品はすり替え防止のため、一切対応できません。気になる方は購入を控えていただくようにお願いします。御三家　ポケモンカード　黒炎の支配者　トリブレットビート　ポピー　オモダカ　　コライドン　ボタンフウロ　ミライドン　引退品ポケカ151ルチア　カミツレ　マリィ　シールド　シャイニースター　スターバース　ssrこくば　はくばバドレックス　リーリエ　がんば　帽子　ピカチュウ　psa109ラティオス　ラティアス　ゲンガー　ブルーの探索　セレナ　ユウリ　カイ　ルザミーネ　マリオ　ルイージ　未開封　シュリンク　boxディアルガ　ルギア　ギラティナ　ブラッキー　イーブイヒーローズ　ポンチョ　リーフィア　アローラの仲間たち　スイレン　マオ　エリカ　おもてなし　ゼクロム　グレイシア　シロナ　かんこうきゃく　アセロラの予感　ミモザ　旧裏　メイ　ヒガナ　タッグオールスターズ　ドリームリーグ　夏　サナ　アイリス　ソニア　マスカーニャ　エリカのおもてなし　エクストラバトル　オカルトマニア　全力　アカネ　カトレア　争奪戦　れんげきウーラオス　いちげき　サーナイト　アイリス　ナツメ　ゴールデン　招待　エリカ　ルスワール　ピッピ　chrフウロ　バシャーモゼクロム　チルタリス　ツツジ　ヒスイ　覇気　テールナー　ナナミの手助け　バトルvipパス　ブラッキー　クレイバースト　スノーハザード　スカーレットexバイオレットex
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