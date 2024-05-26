ポケモンカードダス　ルギア　セレビィ　レックウザ　サンダー　フリーザー

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケットモンスターアドバンスジェネレーションカードダスルギア1枚レックウザ1枚セレビィ1枚サンダー2枚フリーザー1枚レジスチル1枚暗所で保管されていました。傷なども少なく、比較的きれいです。購入後の返品はすり替え防止のため、一切対応できません。気になる方は購入を控えていただくようにお願いします。御三家 ポケモンカード 黒炎の支配者 トリブレットビート ポピー オモダカ コライドン ボタンフウロ ミライドン 引退品ポケカ151ルチア カミツレ マリィ シールド シャイニースター スターバース ssrこくば はくばバドレックス リーリエ がんば 帽子 ピカチュウ psa109ラティオス ラティアス ゲンガー ブルーの探索 セレナ ユウリ カイ ルザミーネ マリオ ルイージ 未開封 シュリンク boxディアルガ ルギア ギラティナ ブラッキー イーブイヒーローズ ポンチョ リーフィア アローラの仲間たち スイレン マオ エリカ おもてなし ゼクロム グレイシア シロナ かんこうきゃく アセロラの予感 ミモザ 旧裏 メイ ヒガナ タッグオールスターズ ドリームリーグ 夏 サナ アイリス ソニア マスカーニャ エリカのおもてなし エクストラバトル オカルトマニア 全力 アカネ カトレア 争奪戦 れんげきウーラオス いちげき サーナイト アイリス ナツメ ゴールデン 招待 エリカ ルスワール ピッピ chrフウロ バシャーモゼクロム チルタリス ツツジ ヒスイ 覇気 テールナー ナナミの手助け バトルvipパス ブラッキー クレイバースト スノーハザード スカーレットexバイオレットex



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