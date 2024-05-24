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- YAMAHAトランペット YTR-334S ⭐️オマケ多数⭐️
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商品詳細
長期間使われずに眠っていたものです。使用感があり、傷もある程度見受けられますので、それでも構わない方のみご検討ください。オマケとしていくつかクリーニング用品等をお付けします。クリーニング用品の方は中を確認のために開封しておりますが、ほぼ使われておりません。①YAMAHA管楽器お手入れセットトランペット用KOSTP5②YAMAHAフレキシブルクリーナーS\u0026ブラスソープ③バークレイ軽量スチール譜面台MS-200Nブラックバッグ付き④BremnerMuteトランペット用サイレンサー※中古品であることをご承知の上でご検討ください。
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http://narcologia.ru/goods/reboot866436.html
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