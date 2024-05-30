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Audio Technica AT2020USB+
商品番号 H24697598021
商品名

Audio Technica AT2020USB+
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,622 円
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商品詳細

別のものを購入しましたのでこちらは不要になったため売ります。即購入ok値下げ不可中古品ですが使用感が少なく、操作確認済です。三脚は付いておりません、ご了承ください。
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