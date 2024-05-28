戌神ころね 1/7 スケールフィギュア スピリテイル

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商品詳細
戌神ころね1/7スケールフィギュアスピリテイル息子の商品で、私はフィギュアの知識が全くありませんので、質問への回答が少し遅くなるかもしれない事をご了承下さい。開封後、組み立てて箱の中で飾っていました。あくまで自宅保管の中古品ですので、見落としている傷、汚れ等がある可能性があります。完璧な美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。
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