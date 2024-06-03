ポケモンカード 151 SR リザードンex 2枚 ミュウex プクリンex

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商品詳細
本日発送！本日限定値下げ☆即購入OK☆開封後すぐにスリーブに入れました☆白カケなどないと思いますが、素人なので見落とし等あるかもしれませんので御理解頂ける方のみお願いします☆ポケモンカード151☆SR☆リザードンex2枚☆SR☆ミュウex☆SR☆プクリン
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