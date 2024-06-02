まほうのルミティア守護星チャームです。購入後、暗所にて保管しておりました。外箱はありませんが、比較的綺麗な状態であると思われます。完璧を求められる方は御遠慮ください。



まほうのルミティア Luminary Tears｜バンダイ キャンディ公式サイト



まほうのルミティア 守護星チャーム｜発売日：2018年6月11日｜バンダイ ...



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まほうのルミティア 守護星チャーム (10個セット) (食玩) - ホビー ...



まほうのルミティア【公式】 on X:



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