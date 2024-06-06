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安南手トンボ茶碗　　松峰作
商品番号 J43508621561
商品名

安南手トンボ茶碗　　松峰作
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木箱入とても綺麗にしています。口径　約12センチ高さ　約8センチ#茶道具　#￼抹茶碗
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit511586.html
http://narcologia.ru/goods/recommended257890.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln999302.html
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