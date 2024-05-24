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超特急　ペンライト　ユーキ
商品番号 F88891822611
商品名

超特急　ペンライト　ユーキ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9本セットです。6本はストラップ付きです。点灯確認済み。電池を抜いてプチプチに包んで発送します。
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