永井博　タワーレコード　ファブリックパネル　キャンバスアート

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最後の1点ですので、値下げは致しません。数年前に発売されたタワーレコードと永井博のコラボグッズ。飾らずに保管していました。イラストを布地にプリントし、キャンバスのような木枠に貼ったファブリックパネル。インテリアとしてそのまま飾れます。【サイズ】W333×H333×D18ポスター鈴木英人わたせせいぞうシティ・ポップcitypop