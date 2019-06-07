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永井博　タワーレコード　ファブリックパネル　キャンバスアート
商品番号 E13601093706
商品名

永井博　タワーレコード　ファブリックパネル　キャンバスアート
ブランド名 Espare
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最後の1点ですので、値下げは致しません。数年前に発売されたタワーレコードと永井博のコラボグッズ。飾らずに保管していました。イラストを布地にプリントし、キャンバスのような木枠に貼ったファブリックパネル。インテリアとしてそのまま飾れます。【サイズ】W333×H333×D18ポスター鈴木英人わたせせいぞうシティ・ポップcitypop
http://narcologia.ru/goods/passivity397183.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric812745.html
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