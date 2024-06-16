Famous FLS-1 ソプラノロングネック ウクレレ フェイマス 日本製

フェイマスのソプラノロングネックのウクレレです。マホガニーらしい暖かみのあるサウンドで、しっかり鳴っています。ネックはしっかりと厚みがあって握りやすく、ロングネックということもあり非常に弾きやすいです。外観はヘッド裏の欠け、ボディエッジの打痕、ボディバックのスレ、ペグのツマミの黄ばみなどが見受けられますが、全体的には比較的キレイなコンディションかと思います。ネックの状態も良好です。全体のクリーニング、弦交換、フレットの磨きやバリ取り、指板のオイルアップなどをすべて行った状態で出品しておりますので、到着後すぐにご使用いただけます。写真のギグバッグ、パンフレットが付属します。オマケでストラップも入れておきます。