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- ポケモンカード 黒炎の支配者 ワンピースカード 新時代の主役 2BOX(54P)
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商品詳細
ポケモンカード 黒炎の支配者 ワンピースカード 新時代の主役 2BOX(54P)となります。コンビニや家電量販店などの購入制限がある店舗で買い集めたものになります。バラパックですので未開封boxとは封入率が異なりますのでご注意ください。目当てのカードが他で購入した分で出たため出品させていただきます。内容はわかりかねますので、中身での評価はご遠慮願います。気になる方は購入をご遠慮ください。送料軽減のためパックのみ丁寧に梱包して発送します。
http://narcologia.ru/goods/seamless269729.html
http://narcologia.ru/goods/smear622904.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual449546.html
ポケモンカード 黒炎の支配者 ワンピースカード 新時代の主役 2BOX(54P)
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