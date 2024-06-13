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ポケモンカード　黒炎の支配者　ワンピースカード　新時代の主役　2BOX(54P)
商品番号 X28778349976
商品名

ポケモンカード　黒炎の支配者　ワンピースカード　新時代の主役　2BOX(54P)
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　黒炎の支配者　ワンピースカード　新時代の主役　2BOX(54P)となります。コンビニや家電量販店などの購入制限がある店舗で買い集めたものになります。バラパックですので未開封boxとは封入率が異なりますのでご注意ください。目当てのカードが他で購入した分で出たため出品させていただきます。内容はわかりかねますので、中身での評価はご遠慮願います。気になる方は購入をご遠慮ください。送料軽減のためパックのみ丁寧に梱包して発送します。
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