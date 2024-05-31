新品　未開封　浜崎あゆみ スポーツ タオル オフィシャル ヒョウ柄 当時物

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こちらは最終価格となります価格の交渉はお許しくださいご覧頂きありがとうございます。こちらは浜崎あゆみ、あゆのスポーツタオルです普通のタオルより大きいタオルとなります。★あゆと言えばヒョウ柄。ヒョウ柄にあゆのロゴと名前が入っています★2000-2001のカウントダウンライブのもの20年以上前のもの。当時物で出回りが少なく希少な商品かと思います。★公式オフィシャルグッズ★未使用・未開封にて自宅保管しておりました。20年以上前の商品になりますので、外装ビニールに少しシワや汚れなどあるかと思います。２つ折りにして保管していたためおりじわもあります。商品自体は綺麗なように見えます。画像にてご確認をお願い致します。★未使用品ですが、長期保管品となります。経年劣化等ご了承いただきますようお願いいたします。完璧な商品をお求めの方やジャッジの厳しい方はご遠慮いただきますようお願いいたします。★２つ折りにして少し厚みを抑え、￼保証のあるメルカリ便ネコポスにて発送予定です。★他のサイトにも出品しております。売り切れの場合はご了承いただきますようお願いいたします。ミュージシャン種別···ソログッズ種類···タオル・ハンカチ新品グッズ新品浜崎あゆみ新品タオル新品ライブタオル新品スポーツタオル￼あゆ当時物ビンテージレアはsp