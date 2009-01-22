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何故かお疲れ気味な琴光喜ちゃんでした。
商品番号 B68922825326
商品名

何故かお疲れ気味な琴光喜ちゃんでした。
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,170 円
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商品詳細

形式...額縁無し主題...人物・肖像主な画材...黒インク、鉛筆絵画の種類...鉛筆画サイズ...2L判どうしたんでしょうね、何か疲れていると言うか虚脱していますね、心配。
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