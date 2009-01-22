何故かお疲れ気味な琴光喜ちゃんでした。

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商品詳細
形式...額縁無し主題...人物・肖像主な画材...黒インク、鉛筆絵画の種類...鉛筆画サイズ...2L判どうしたんでしょうね、何か疲れていると言うか虚脱していますね、心配。
http://narcologia.ru/goods/perpetual871446.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless12459.html
http://narcologia.ru/goods/stealth687276.html
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琴光喜啓司 - Wikipedia