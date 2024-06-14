『fernandes フェルナンデス』ミニエレキギター　hide！

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ご覧頂きありがとうございます。使用しなくなりましたので必要な方にお安くお譲りさせて頂きます。主観にはなりますが最近まで弾いていましたので目立ったネックの剃りや他の不具合はないかと思いますが保証は致しません。使用してましたギターですので多少のキズや汚れはあります。宜しくお願い致します。＃ミニギター＃フェルナンデス＃hide＃Burny