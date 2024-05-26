coolz フジゲン 日本製 レスポールカスタム 美品

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商品詳細
coolzのレスポールカスタムになります。日本製でフジゲン製、サークルフレッティングシステムです。パーツのくすみ等はありますがボディの打痕はほぼ無し、ネックとヘッドの付け根にスタンドの色が少し付いてます。写真でご確認ください。指板のローズウッドも色が濃く良い感じです。中古で購入ですが状態は本当に満足いただけると思います。付属品はフェイクレザーのケース。ギター用段ボールにて発送いたします。#coolz#LesPaulCustom_AlpineWhite_タイプ···レスポールタイプ
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