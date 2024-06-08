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グロッケン　シュタイナー　七音
商品番号 J95291173888
商品名

グロッケン　シュタイナー　七音
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アウリスのグロッケン七音です。本体とバチ2本のみになります。一本は折れてしまい、セロテープで巻いています。10年ほど前に購入し、子どもが気に入って使っておりました。音はきれいに鳴りますが取りきれない汚れがありますのでご了承いただきご購入をお願いいたします。キレイな物を求める方はご遠慮くださいませ。即購入オッケーです。よろしくお願いします。種類···グロッケンアクセサリー・パーツ···スティック
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