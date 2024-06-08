グロッケン　シュタイナー　七音

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アウリスグロッケン（アウリス社）|メルヒェン



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鉄琴 アウリス・シェルズグロッケン7音 (シュタイナー教育の鉄琴)-つうはん帳なっちゅ



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【103-Ｅ】アウリスグロッケン/クインタ7音d'''-e''''(レ'''-ミ'''')ペンタトニック音階/432Hz



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鉄琴 アウリス・シェルズグロッケン7音 (シュタイナー教育の鉄琴)-つうはん帳なっちゅ

アウリスのグロッケン七音です。本体とバチ2本のみになります。一本は折れてしまい、セロテープで巻いています。10年ほど前に購入し、子どもが気に入って使っておりました。音はきれいに鳴りますが取りきれない汚れがありますのでご了承いただきご購入をお願いいたします。キレイな物を求める方はご遠慮くださいませ。即購入オッケーです。よろしくお願いします。種類···グロッケンアクセサリー・パーツ···スティック