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リーメント リラックマ 憧れのブリティッシュティータイム 全8種 内袋未開封品
商品番号 T42969673067
商品名

リーメント リラックマ 憧れのブリティッシュティータイム 全8種 内袋未開封品
ブランド名 リーメント
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の商品になります。こちらは、外箱開封済みの内袋未開封品です。発送は、らくらくメルカリ便を予定しています。送料は、当方で負担します。他にも出品していますので、そちらもよろしくお願いします。
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